3por4: Grupo Sala 2 lança o curta-metragem "O Casamento de Catarina" neste domingo, em Caxias

Estreia 06/10/2017 | 09h18 Atualizada em

Os guerreiros do Grupo Sala 2, moradores do bairro Serrano que produzem cinema independente em Caxias, lançam seu quarto trabalho neste domingo. O curta-metragem O Casamento de Catarina, com direção de Celso Perotto, é uma comédia baseada na obra da escritora paulista Deborah Zaniolli. Na história, Fillipi arma uma trapalhada na hora de apresentar o amor de sua vida em casa. O jovem integra uma família grande, italiana e cheia de personagens caricatos que prometem arrancar risadas dos espectadores.

Leia Mais:

Agenda: Quarta edição do Gurias Futebol Club ocorre nesta sexta, em Caxias

25ª edição do Bento em Dança inicia neste sábado, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves

O curta foi gravado em localidades como Fazenda Souza, em Caxias do Sul; e São Valentim, em Flores da Cunha. A sessão de estreia, com entrada franca, está marcada para este domingo, às 15h40min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás).