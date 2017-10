Tradicionalismo 27/10/2017 | 10h31 Atualizada em

Nesta sexta tem atração especial no palco da Chardonnay Danceteria. É o Grupo Rodeio, que neste ano venceu a categoria melhor grupo regional do Prêmio da Música Brasileira. Os músicos devem tocar por três horas, revisitando sucessos de toda carreira. A noite terá ainda show com a Banda Chardonnay. Ingressos antecipados custam R$ 15, à venda na própria casa e na Ervanária Vitória. Informações pelo (54) 3222-6788.