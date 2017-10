3por4: Grife B. Bag, com assinatura de Ana Dotto, será lançada nesta quinta, em Caxias

Acessório 04/10/2017 | 10h56 Atualizada em

A estilista Ana Dotto buscou inspiração numa bolsa que herdou da avó para a nova coleção cápsula que assina para a grife caxiense B.Bag. A memória presente nessa preciosidade de família deu lugar a criações que valorizam conceitos como o feito à mão, com peças produzidas uma a uma. Entre os materiais utilizados estão itens sofisticados como cristais, pérolas e vidrilhos – como dá para conferir na foto abaixo. O charme de Paris também é uma referência para a coleção, que utiliza fitas de seda trazidas de Montmartre, um dos bairros mais expressivos da capital francesa; e traduz ainda técnicas como a do Bordado Luneville, aplicado nas bolsas com fitas e pedrarias.

Leia Mais:

A luz, a câmera e a mulher: Principal premiado no Festival de Gramado 2017, "Como Nossos Pais" estreia nesta quinta em Caxias

Agenda: Coral Municipal apresenta "Concerto Brasileiro" nesta quinta, em Caxias

– Este conceito de joia foi o que nos inspirou. A ideia de unir o trabalho de bordado com as fitas de seda, elaborados manualmente, traz uma característica única nas clutches – fundamenta a estilista.

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

A cápsula B.Bag com assinatura de Ana Dotto será lançada quinta-feira, a partir das 19h30min, no ateliê da marca (Dr. Montaury, 2090, sala 1.108). Para badalar ainda mais a estreia, as designers Camila Vieira e Beatriz Martins, que capitaneiam a B.Bag, convidaram a fashionista Natana de Leon (na foto). A digital influencer porto-alegrense estará em Caxias para conferir todas as novidades em clutches oferecidas pela B.Bag.