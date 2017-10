3por4: Gabriela Boff Boutique inaugura nesta terça, em Caxias

Moda 10/10/2017 | 10h37 Atualizada em

A estilosa Gabriela Albé Boff resolveu expandir seu amor pelo universo fashion. Ela inaugura nesta terça, às 16h, em Ana Rech, uma boutique com assinatura própria. Por lá, amantes da moda vão encontrar um mix de grifes femininas oriundas de Minas Gerais, Santa Catarina e Recife, além, é claro, dos “achados” garimpados pela empresária em viagens a São Paulo. Mas as tendências de moda estão longe de ser a única atração da Gabriela Boff Boutique. O espaço, localizado na Avenida Rio Branco/1501, traz em seu mobiliário histórias e objetos de família, como uma máquina de costura que pertenceu à bisavó de Gabriela. No ensaio captado pelo fotógrafo Andrei Cardoso dá para ter uma ideia do charme do ambiente – e dos looks oferecidos por lá.

Foto: Andrei Cardoso / Divulgação

A casa também abriga o novo empreendimento do irmão de Gabriela, Mateus. Trata-se da primeira franquia da Serra da D’Schio Flowers, quiosque de flores permanentes.

Leia Mais:

Agenda: Música na Feira desta quarta tem Brenda Valer como convidada

3por4: Bandas caxienses "Os Bombarderos Suicidas" e "Jessica Worms" fazem tour no Brasil e na fronteira