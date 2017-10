3por4: François Muleka e Alegre Corrêa se apresentam neste domingo em Caxias

Música 20/10/2017 | 10h39 Atualizada em

Entre as atrações imperdíveis do fim de semana em Caxias está o show do violonista François Muleka com o multi-instrumentista e produtor musical Alegre Corrêa. O duo é convidado do projeto Tum Tum Instrumental, viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura (na quarta, o Sete Dias publicou equivocadamente que era pelo Financiarte).

A apresentação será domingo, às 19h, no Teatro do Sesc. Entrada custa 10 pilinhas.