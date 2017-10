3por4: Festival Medi in Rock ocorre nos dias 17 e 18 de novembro, em Veranópolis

Medi in Rock 19/10/2017 | 09h53 Atualizada em

Os monstros vão dominar o festival Medi in Rock, em Veranópolis. É que a oitava edição da festa, marcada para movimentar o Parque Municipal de Eventos do CTG Rincão da Roça Reúna nos dias 17 e 18 de novembro, vai reunir a nata das bandas tributos do Estado. O repertório vai transitar só por grandes nomes do rock, e justamente por isso, o festival 2017 foi batizado de Monsters of Medi In Rock.

O line-up já está montado e conta com tributos reconhecidos como o feito pela banda porto-alegrense Back Doors (foto), considerada a melhor cover de The Doors do país. Estarão por lá ainda nomes como o Presence - Led Zeppelin Cover RS, de São Leopoldo, revivendo a chama de Robert Plant e companhia; a Flanders 72, também de São Leopoldo, que manda muito bem no tributo a Green Day; e a prata da casa Blackbirds, com seu já tradicional repertório em homenagem aos Beatles.

– É uma edição histórica, pois de certa forma realizamos um sonho coletivo ao incluir tributos de algumas das principais bandas de todos os tempos! E pelo que posso constatar, a ansiedade não é só da organização – comenta Cris Sangali, um dos organizadores do festival e também músico das atrações Powerslave e Louder.

Além das 15 bandas (veja abaixo) que participam do Medi in Rock, haverá ainda a participação da Orquestra de Sopros de Veranópolis, responsável pela abertura da programação. Prepara a energia.

Combos promocionais para essa festança roqueira já estão à venda por R$ 30 e incluem entrada para os dois dias + copo oficial do evento. Os pontos de venda em Veranópolis são Brava Vídeo, Magistral e Pepper’s Pub. Já em Nova Prata, dá para comprar na Berimbau; e em Caxias e Farroupilha, na Akustica Musical. Os que não quiserem perder nenhum momento do festival poderão acampar por lá.

ATRAÇÕES

Back Doors Band (The Doors)

Blackbirds (The Beatles)

AC/DC Cover RS

Presence Led Zeppelin Cover RS

Elixir Inc. (Guns n’ Roses)

Pink Floyd Cover RS

Flanders 72 (Green Day)

Purpura (Deep Purple)

Powerslave (iron Maiden)

Guerrilla (Red Hot Chili Peppers)

Louder (Bon Jovi)

Garage Inc. - Metallica Cover

White Hawks (Creedence Clearwater Revival)

As Do They Fall (Pantera)

Rosa Negra (Rock Brasil)

Orquestra de Sopros de Veranópolis