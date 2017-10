3por4: Festa da Primavera ocorre neste sábado, na Casa Arapoti, em Caxias

Primavera 23/10/2017 | 08h51 Atualizada em

O próximo sábado será de muita celebração na Casa Arapoti, em Caxias. Por lá vai rolar a Festa da Primavera, com várias atividades que saúdam a estação das flores. Arapoti, aliás, vem da língua indígena tupi-guarani, e significa justamente primavera. O encontro também será dedicado a comemorar o mês das crianças – um dos principais públicos do espaço – e o aniversário de dois anos da Associação Mudita de Desenvolvimento do Ser, mantenedora da instituição. A programação ocorre das 14h às 18h, com iniciativas dedicadas a toda a família. Crianças têm entrada franca e adultos pagam R$ 10. A festa é ainda uma oportunidade bacana para conhecer o clima alto-astral da Casa Arapoti, que fica na Rua Padre João Schiavo, 880 (pertinho da UCS) e dedica-se a promover ações de responsabilidade com o planeta. Se chover, será transferido.

Leia Mais:

Caxias do Sul de 1965 a 1985 é retratada em exposição que abre nesta segunda, no Sesc

Sociedade por João Pulita

Agenda: Sessões de cinema do CineSerra ocorrem nesta quarta, em Caxias