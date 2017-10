3por4: Exposição de bichos feitos de chocolate ocorre até dia 31, no Hotel Blue Tree Towers de Caxias

Chocolate 24/10/2017 | 10h33 Atualizada em

Ainda estamos no mês das crianças e que tal levá-las para conhecer uma exposição de bichinhos feitos em chocolate? A oportunidade está no lobby do Hotel Blue Tree Towers de Caxias, com visitação aberta até o dia 31. As esculturas mostram personagens divertidos (e deliciosos) criados pela chocolatier Ana Ruzzarin, que aprendeu a técnica na Espanha. A iniciativa tem parceria com a chocolataria caxiense Negro Doce.

Quem gostar da exposição pode encomendar as peças, com valores que variam entre R$ 170 e R$ 250.