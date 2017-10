3por4: Estilista caxiense Rafaela Tomazzoni se inspira em personagem da série "Anne with an E" para nova coleção

Moda 25/10/2017 | 09h36

Depois de Lara, do clássico longa Doutor Jivago, agora é a vez da jovem ruivinha Anne, da série do Netflix Anne with an E, servir como musa inspiradora para a estilista caxiense Rafaela Tomazzoni. A história da menina órfã (interpretada pela atriz Amybeth McNulty) que enxerga o mundo com muita imaginação e otimismo arrebatou a estilista logo de cara. Assim, a leveza estética da série se transformou em peças de tricô carregadas de sensibilidade e poesia.

– Me encantei pela série e pela personalidade rara de Anne já no primeiro episódio e, desde então, fiquei com a figura sonhadora e cativante da menina na cabeça – conta Rafa.

Valorizando o conceito do “feito a mão”, marca do trabalho de Rafaela Tomazzoni, a coleção Anne é composta por vestidos, saias midi e longas, blusas, t-shirts, pantalonas, pantacourts e jumpsuits em diferentes modelagens e texturas. Entre as tendências que aparecem nas peças estão babados, bordados, estampas exclusivas e detalhes sutis em lurex, viscose e novo neoprene. A coleção foi fragmentada em oito temas: cinco personagens femininas da série (entre elas a própria Anne, claro), além de elementos como os livros, o lar e as flores.

– Busquei dar uma interpretação totalmente própria aos personagens e aos aspectos peculiares que mais me chamaram a atenção na trama. As peças da nova coleção traduzem, sob o meu olhar criador, as cores da personalidade de cada figura feminina do enredo e dos cenários percorridos por Anne ao longo da história – conceitua.

Foto: Daliana Mattana / Divulgação

Um gostinho da coleção está no ensaio que a fotógrafa Daliana Mattana (produção de Julianne De Antoni e beleza de Gabriele Backendorf e Simone Santos) clicou com a modelo Amanda Bernardi (Joy Model Management). As novas criações de Rafa Tomazzoni serão mostradas com exclusividade em desfile marcado para amanhã, às 18h, no Shopping Iguatemi Porto Alegre. A marca estará no Donna Week como a única representante da Serra convidada. Neste sábado, a coleção será lançada em Caxias, com a estilista recebendo o público no já tradicional Knit & Tea. O encontro ocorre das 10h às 17h, no Knit Studio (Rua Angelo Chiarello, 2.811, sala 1201).