3por4: Espetáculo "Piezas de Los Sentimientos" ocorre neste sábado em Caxias

As cores e os ritmos encantadores do universo cigano estarão no espetáculo Piezas de Los Sentimientos, atração em Caxias neste sábado. O espetáculo ocupa o Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura), às 20h, por meio da sensibilidade do Grupo de Dança Cigana Luceli Pasinato. A montagem retrata o comportamento dos povos ciganos diante de sentimentos intimamente ligados à sobrevivência, ao bem-estar físico e mental, à felicidade e à satisfação. Outra particularidade bacana da apresentação é a participação de dois grupos artísticos – um de dança e um de canto – do Instituto da Audiovisão (Inav).

– É um momento muito especial, quem vê pela primeira vez não sai sem chorar – adianta Sali Isabel Padilha, uma das coordenadoras do grupo de dança cigana.

Ingressos antecipados custam R$ 15. Na hora, R$ 30. 10% da renda do espetáculo será revertida ao Inav.