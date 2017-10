3por4: Espaço "Escrevendo Afetos", na Feira do Livro de Caxias, convida às pessoas a escreverem cartas à moda antiga

Cartas 04/10/2017 | 09h43 Atualizada em

Entre as novidades da Feira do Livro de Caxias deste ano está o espaço Escrevendo Afetos. Nele, as pessoas são convidadas a escrever cartas, à moda antiga, e depositá-las em cestos que fazem as vezes de correio. Depois, a dica é avisar o destinatário para passar ali e resgatar a carta.

– A ideia é criar um espaço mais afetivo, no qual as pessoas tirem um tempo para escrever para alguém que gostam – conta a idealizadora do espaço, Maria Marlene Farias.