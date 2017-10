3por4: Escritores caxienses estão na lista dos livros mais vendidos na Feira do Livro

Feira do Livro 17/10/2017 | 10h18 Atualizada em

O escritor Pedro Guerra está vibrando. Dos cinco livros mais vendidos da categoria geral na Feira do Livro de Caxias, encerrada no último domingo, três são assinados por ele. Como Eu Imagino Você, obra mais recente do caxiense, figura na terceira posição do ranking de vendas registrado nas 45 bancas que ocuparam a Praça Dante Alighieri. A publicação perdeu somente para a Bíblia – tradicional campeã de vendas – e para Origem, romance do best-seller Dan Brown que ocupa o pódio dos mais vendidos do país. O quarto e o quinto lugar também ficaram com livros assinados por Pedro, A Rainha Está Morta (2013) e Queda Livre (2015).

Outra escritora local figura entre os mais vendidos, desta vez na categoria infantil. O Mestre dos Guarda-chuvas, de Elaine Pasquali Cavion, conquistou o terceiro lugar, ultrapassando a venda de O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupèry, e Diário de um Banana, de Jeff Kinney.

Em 17 dias de feira, 57.172 livros foram vendidos.