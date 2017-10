3por4: Escritor Pedro Guerra participa do Clube da Escrita Criativa, neste sábado, em Caxias 

Bate-papo 24/10/2017 | 10h36 Atualizada em

Autor de três entre os cinco livros mais vendidos na última edição da Feira do Livro de Caxias, Pedro Guerra vai compartilhar conhecimentos em storytelling por meio do curso Clube da Escrita Criativa. O encontro está marcado para este sábado, das 14h às 17h, na Do Arco da Velha Livraria e Café. A iniciativa é dedicada a roteiristas, publicitários, escritores e a todos que têm na palavra uma matéria-prima de trabalho. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo email escritorpedroguerra@gmail.com. O curso custa R$ 45.

Leia Mais:

Frei Jaime: A essência dos sentimentos

Mostra coletiva reúne obras de 44 artistas em Caxias do Sul