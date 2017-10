3por4: "Equilibricidade" é o primeiro trabalho do projeto Paredes Vivas

Arte Urbana 10/10/2017 | 12h51 Atualizada em

Lembra do projeto Paredes Vivas, que vai levar arte urbana para muros "adormecidos" de Caxias? Pois o primeiro trabalho a sair do papel por meio da iniciativa já foi escolhido. Equilibricidade, do porto-alegrense Kelvin Koubik (foto), ocupará o painel de 10 metros de altura do Essenziale Lofts, que fica na Rua Sinimbu, 1.241. A arte ainda não foi divulgada, mas poderá ser conferida a partir desta quinta, quando o grafite começa a ganhar vida.

Foto: Anita Falk / Divulgação

Koubik é formado em Artes Visuais pela UFRGS e tem 14 anos de trajetória como artista de rua. Conforme ele, o painel deve simbolizar uma relação horizontal e de harmonia entre a natureza e a construção civil.

— Fico feliz em ver Caxias entrar no circuito de grandes murais, uma tendência a favor da cultura que está cada vez mais efervescente no cenário internacional — diz o artista sobre o Paredes Vidas, iniciativa da Tonin Imóveis que conta com curadoria de Mona Carvalho.