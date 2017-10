3por4: Documentário "Legado Italiano" tem cenas gravadas em São Marcos

Filme 23/10/2017 | 08h50

A jornalista e cineasta carioca Márcia Monteiro acompanha atenta os takes captados na propriedade de Neldo Cavion, na localidade de São Marcos da Linha Feijó, em Caxias. As gravações ocorreram no sábado e farão parte do documentário Legado Italiano, dirigido por ela em parceria com Elton Menezes. O trabalho pretende revisitar as importantes heranças culturais deixadas pelos imigrantes italianos por aqui, como o trabalho, a religiosidade, a música, o dialeto, a culinária, etc. A família Cavion, por exemplo, mostrou para as lentes da equipe uma casa centenária construída em madeira e ainda preservada na propriedade.

– Quando comecei a frequentar a Serra, eu questionava o motivo da minha admiração por esta região e sua gente. Assim nasceu o sonho do filme que hoje começa a tomar forma e se desdobra nos inúmeros legados deixados ao longo destes 140 anos de história – comenta Márcia, que assinou a direção de arte da novela Além do Tempo, com cenas gravadas por aqui.

Além de Caxias, o documentário (coprodução com a Globo Filmes) deve ter cenas de Garibaldi, Bento, Farroupilha, Vila Flores e Monte Belo do Sul. A equipe retorna à Serra em janeiro para registrar a colheita da uva, e em maio, na romaria de Caravaggio. A diretora também deve visitar regiões do Vêneto e do Trento, na Itália.

Legado Italiano deve ficar pronto no final de 2018, quando haverá pré-estreia no Rio e em Bento, além de exibição nacional pela GloboNews.