3por4: Desenhos da Turminha da Soama podem ser coloridos e trocados por um cupcake na Doce Docê

Dia das Crianças 09/10/2017 | 09h19 Atualizada em

Quem frequenta as lojas da Doce Docê em Caxias já deve ter notado a parceria com a Soama por meio das caixinhas que ficam no caixa e coletam doações para a entidade. Para comemorar o Dia das Crianças, existe outra ação se tornando tradição nas lancherias do grupo. É que nesta época do ano ficam disponíveis lá os desenhos da Turminha da Soama para a criançada levar para casa e colorir. Sob o tema Seja um Herói para os Animais, os desenhos mostram a turminha disposta a ajudar os bichinhos, numa tentativa de incentivar os pequenos a integrar a causa. Quem se empenhar e pintar todo o desenho pode voltar na Doce Docê e trocar a “obra de arte” por um cupcake. Essa troca pode ser realizada entre a quinta e o domingo desta semana.

Leia Mais:

Autora de 60 livros, escritora Marina

Prove nhoque de mandioquinha ao molho pesto