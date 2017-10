3por4: Decisão da Prefeitura de Caxias em reaver sedes das associações de moradores dos bairros foi mote da audiência pública da última terça

Audiência 19/10/2017 | 09h35 Atualizada em

A polêmica envolvendo a decisão da prefeitura de Caxias em reaver as sedes das associações de moradores de bairros foi o centro da discussão de uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores na noite de terça. O encontro, promovido pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Inovação, reuniu representantes do Conselho Municipal de Política Cultural, da União das Associações de Bairros (UAB) e da comunidade.

O MC Chiquinho Divilas fez uma das falas mais contundentes, relatando sua experiência pessoal. Se não fosse pelo acolhimento nas atividades promovidas pelo centro comunitário do bairro Euzébio Beltrão de Queiróz, é possível que Chiquinho não tivesse se tornado um artista. Ele classificou a situação como um “sequestro” dos centros comunitários. Já Caliandra Troian entende os centros comunitários como importantes espaços de empoderamento cultural.

Nenhum representante do Executivo compareceu à audiência, sob a justificativa de que o assunto está nas mãos da Justiça. No dia 26, uma audiência no Fórum reunirá a UAB e a prefeitura para tratar do assunto.

Ainda da Câmara: será votada hoje a polêmica moção de repúdio ao Santander por promover a exposição: Queermuseu. A moção é de autoria coletiva.