3por4: Cuscobayo ocupa o palco do Zero54 neste sábado, em Caxias

Show 12/10/2017 | 15h30 Atualizada em

A Cuscobayo está armando seu já super tradicional "chegueden", neste sábado. É a sexta edição da bailanta, que desta vez ocupa o palco do Zero54, às 22h. O show vai ser especial porque marca o fim do ciclo marcado pelo primeiro disco dos caras, lançado ano passado com financiamento coletivo. O quarteto está mirando o horizonte das novidades e, justamente, vai lançar um novo single nesta festa: Andei Muito Pra Te Encontrar. Essa música também vai virar clipe em breve, e a Cuscobayo está contando com a venda de ingressos antecipados deste show para custear a produção. Quem está preparando o clipe é a galera da Toca Audiovisual.

Em troca da tua presença no show, a Cusco promete um set list bem recheado. Se liga na previsão do vocalista Rafael Froner:

— Será o show mais longo de toda a história da banda.

Ingressos antecipados custam R$ 20 e estão à venda na Casa Paralela, Chalé Pub, loja Hip, Bar Jaconero e no link https://goo.gl/Bhpdru.