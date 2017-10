3por4: Curtas vencedores do II Festival UCS de Cine Trash já estão disponíveis no YouTube

Trash 11/10/2017 | 09h54 Atualizada em

Sangue escorrendo na tela? Temos!!!

Foto: Reprodução / Reprodução

Já dá para conferir os principais vencedores do II Festival UCS de Cine Trash lá no canal Frispit TV do YouTube (https://www.youtube.com/user/frispitwebtv/videos). A iniciativa, realizada no último fim de semana, reuniu alunos de Ensino Médio de seis escolas de Caxias (entre públicas e privadas), que puderam usar a estrutura da universidade para produzir curtas de terror. A gurizada participou de oficinas e palestras para depois sair filmando. Cada grupo trabalhou um tema diferente: bruxaria, paranormalidade, ficção científica, vampiro, fantasma, lobisomem e zumbi.

Os curtas foram exibidos e premiados no domingo. O principal vencedor foi Redação 6 (foto), produzido pelos alunos da escola Maria Araci Trindade Rojas. O trabalho levou os prêmios de melhor filme, direção e o Desafio Pior Pesadelo.

– O festival cumpriu seu objetivo de mostrar um pouco da estrutura da universidade e entregar aos alunos uma amostra da experiência em audiovisual e de cultura alternativa. O resultado disso tudo aparece na hora da premiação quando todo esforço das equipes é recompensado – comentou o professor Marcelo Wasserman, que organizou o festival ao lado de Ronei Teodoro, por meio do curso de Publicidade e Propaganda.