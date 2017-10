3por4: Curta "The Neighbor" é semifinalista do mês de setembro no Los Angeles Independent Film Festival Awards 

Filme 09/10/2017 | 09h30 Atualizada em

Um dia de fúria. Não, o filme em questão não é esse não, mas tem esse clima. The Neighbor (O Vizinho), curta do diretor caxiense Waner Biazus, traz o ator Davi Souza na pele de um cara vivendo momentos de muita tensão. O trabalho, que ainda não foi lançado por aqui, é semifinalista do mês de setembro no Los Angeles Independent Film Festival Awards.

– Um amigo me emprestou a casa que usamos na locação e quase acabamos com ela (risos) – conta o diretor, sobre as cenas de fúria vividas pelo protagonista.

Na história, o personagem de Davi acorda de um grande porre sob delírios, numa casa escura e sem comunicação. O curta de 14 minutos foi gravado em 2012, porém ganhou muita pós-produção de lá para cá. Além de Davi, também integraram o elenco Guilherme Gonczoroski, Luciano Fernandes e Leandro Foscarini. No total, as filmagens duraram cerca de 36 horas, com a equipe toda trabalhando “no amor”.

– É uma produção totalmente independente, todo mundo se doou bastante – elogia Waner.

O filme deve estrear em Caxias em 2018. Veja o trailer em https://youtu.be/6081jtkxESw