3por4: Curta Metragem "Subtexto" estreia no dia 1º de novembro na Sala de Cinema Ulysses Geremia 

Cinema 25/10/2017 | 09h23

Palco de tantas manifestações culturais distintas, o Teatro Pedro Parenti foi explorado de uma maneira diferente pelo chileno Cristian Beltrán. Ele dirige e estrela o curta-metragem Subtexto, inteiramente filmado nas dependências do teatro municipal. O trabalho foi custeado via Financiarte e a estreia ocorre no dia 1º de novembro, às 19h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás). A entrada é franca.

O curta utiliza a integração das artes cênicas e cinematográficas como ferramenta narrativa. O roteiro, assinado por Pedro Nora, coloca um espectador e um personagem em confronto, a ponto de confundir os limites entre ficção e realidade. A equipe contou ainda com Gregory Debaco na produção, Leandro Foscarini na direção de fotografia, Pauline Hipólito na direção de arte, Zica Stockmans na preparação de elenco, Michel Kriger na montagem, Ricardo Mabilia no desenho de som e Cristiane Ferronato e Saulo Ferreira na trilha sonora.