Cinema 26/10/2017 | 09h27 Atualizada em

O curta caxiense The Neighbor, dirigido por Waner Biazus, foi premiado no festival Virgin Spring Cinefest, realizado em West Bengal, na Índia. A produção independente conquistou menção honrosa por lá e foi a única representante do Brasil entre os vencedores. O trabalho é estrelado pelo ator Davi Souza e foi gravado ainda em 2012, porém ganhou nova edição e montagem recentemente.