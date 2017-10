3por4: crianças participam de uma tarde no universo do hip hop

Hip hop 12/10/2017 | 14h00 Atualizada em

A renda de R$ 5,1 mil arrecadada com as vendas do livro Treze, no dia do lançamento da obra organizada por Jéssica De Carli, foi revertida para uma ação bem bacana realizada ontem. Um grupo de 19 crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Jardelino Ramos participou de uma tarde de inserção ao universo do hip hop. Eles tiveram oficina teórica e depois se divertiram à beça ajudando a construir um mural em grafite. Os artistas Nomad Soul e Cássio Rimador estiveram por lá conduzindo o encontro, realizado em parceria com o Instituto Sérgio Lovato.

O mural grafitado pela gurizada ficará lá no Jardelino Ramos.