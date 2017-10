3por4: Consultor de moda transforma Barbie em digital influencer

Boneca 24/10/2017 | 10h42 Atualizada em

As Barbies são uma paixão do consultor de moda Fabrício dos Reis Carneiro, 27 anos, desde criança. Ele chegou a ter uma coleção delas, mas precisou vender num momento de necessidade econômica. Ficou com a favorita, batizada de Georgia Bianchi, e resolveu transformá-la numa digital influencer. Isso mesmo, Fabrício administra perfis da boneca nas redes sociais como se ela fosse uma blogueira fashionista, que arrasa nos looks do dia e está sempre em busca do melhor ângulo para aquele click “bapho”. Com um pouquinho mais de um ano de perfil no Instagram, @georgia_bianchi já contabiliza mais de 8,5 mil seguidores.

– É até bem comum existir perfis de bonecas, mas eu quis retratar a Georgia como se fosse na vida de uma blogueira. E fez sucesso – festeja Fabrício, jaquiranense que mora em Bento há cinco anos.

Apaixonado por moda – sonha em cursar faculdade na área –, Fabrício é quem costura todas as roupas de Georgia. Geralmente, a inspiração vem de looks de atrizes e blogueiras famosas. As roupinhas fazem tanto sucesso que ele já vendeu vários exemplares pela internet.

Foto: Fabrício dos Reis Carneiro / Divulgação

– Criar é o que eu mais gosto, queria ser estilista, mas como não tenho formação eu treino com a Georgia – diz.

Além das roupas, é o consultor de moda quem também monta minuciosamente os cenários das fotos da blogueira, e analisa ângulos para parecer que a boneca tem o tamanho real de uma mulher. Fabrício trabalha nas Lojas Pompeia de Bento e usa qualquer momento vago – até horário de almoço– para se dedicar à boneca. O trabalho vem dando resultado, já que Georgia tem sido convidada para visitar lojas e restaurantes, para comparecer em eventos e até tem ganhado presentinhos pelo Correio, exatamente como as influencers de carne e osso.