3por4: Conheça os premiados da 5ª edição do CineSerra

Era para ser uma edição comemorativa, mas a dificuldade em angariar recursos ao projeto quase fez com que o festival CineSerra fosse cancelado justamente no seu quinto ano de realização. Com praticamente a metade da verba prevista no planejamento captada, o festival não só foi realizado como ainda cresceu – houve incremento no número de inscritos, no número de selecionados, no número de cidades participantes e no número de categorias premiadas. Motivos suficientes para a sensação de dever cumprido que tomou conta dos organizadores Cláudio Troian e Leandro Daros, durante a premiação realizada no sábado à noite, no Teatro do Sesc.

– No início do ano, quando nos reunimos para pensar o projeto dessa edição, pensávamos que ao chegar ao quinto ano teríamos mais facilidade para levantar recursos, buscar apoiadores em outros meios, enfim, aumentar nossa condição de investimento e alcance do festival. No entanto, com o passar dos meses a realidade foi se impondo e quase chegamos ao ponto de desistir. Naquele momento nós tivemos que apostar, sem nenhuma garantia, que de alguma maneira nós conseguiríamos realiza-lo. E assim foi – relatou Daros, em seu discurso.

A premiação continua dividindo as produções entre dois certames: o regional e o estadual. Entre os trabalhos locais, o principal vencedor foi o excelente Kátharsis (dirigido por Mirela Kruel, radicada em Porto Alegre, porém com equipe toda de Caxias), que levou melhor filme, melhor direção e melhor atriz (Fernanda Petit).

O festival foi realizado com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Caxias do Sul e com apoio das empresas Bitcom, Metadados Assessoria e Sistemas e Randon.

Veja abaixo os premiados.

Regional

Melhor ficção: Kátharsis, de Mirela Kruel

Melhor direção: Mirela Kruel, por Kátharsis

Melhor roteiro: Cristiana Livotto e Giovani Zaffari, por Latíbulo

Melhor fotografia: Lucas Cunha, por Passos

Melhor direção de arte: Paulo Macedo, por Cadê o Circo

Melhor edição: Giovani Zaffari, por Latíbulo

Melhor desenho de som: Giovani Zaffari, por Latíbulo

Melhor trilha sonora: Cristian Beltrán, Paulo Macedo, Janio Nunes, SONA – O som das Ideias, por Cadê o Circo

Melhor ator: Gabriel Ditelles, por Review

Melhor atriz: Fernanda Petit, por Kátharsis

Menção honrosa ficção: Noites de Distância, de Vinícius Guerra

Videoclipes: 1º lugar para Ecocide (Caórdica, dirigido por Letícia Assis), 2º lugar para Aço-Pessoa” (CCOMA, dirigido por Roberto Scopel e Luciano Balen), e 3º lugar para Quando uma Canção te Escolhe (Nenê Flores, dirigido por Letícia Assis). Menção honrosa para Litorânea (Yangos, de Natália Biazus).

Estadual

Melhor ficção: Ruby, de Luciano Scherer, Guilherme Soster, Jorge Loureiro

Melhor documentário: Sena, Os Fios em Prosa, de Marcelo da Rosa Costa e Cacá Sena

Melhor direção: Pedro Bughay, por Exílio

Melhor roteiro: Maurício Canterle e Thiago Brasil, por Espelho Hexagonal

Melhor fotografia: Felipe Rosa, por Espelho Hexagonal

Melhor direção de arte: Luciano Scherer, Guilherme Soster, Jorge Loureiro, por Ruby

Melhor edição: Vitor Liesenfeld, por Mãe dos Monstros

Melhor desenho de som: Leandro Schirmer, por Espelho Hexagonal

Melhor trilha sonora: Rafuagi, por Manifesto Porongos

Melhor ator: João Carlos Castanha, por Inatingível

Melhor atriz: Duda Meneghetti, por Escape

Menção honrosa ficção: Invisível, de Filipe Ferreira

Menção honrosa documentário: Cores de Bissau, de Maurício Canterle

Videoclipe: 1º lugar para Clínica (Polares, dirigido por Deivis Horbach), 2º Lugar para Pineal (Tagore, dirigido por Fabrício Koltermann), 3º Lugar para Inner Riots (Swansea, dirigido por Rafael Duarte e Gabriel Faccini). Menção honrosa para Could You Please (Akeem, dirigido por Anderson Pizarro Dorneles)

Prêmio do Júri, concedido pela Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (ACCIRS)



Melhor documentário: Manifesto Porongos

Melhor ficção: Sobre Águas Claras e Inocentes

Melhor videoclipe: Caordica - Ecocide