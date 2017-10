3por4: Coletivo Entre comemora um ano de atividades neste domingo, em Caxias

Aniversário 20/10/2017 | 10h28 Atualizada em

Tem festerê de aniversário neste domingo, no Coletivo Entre, de Caxias. O espaço está comemorando um ano de atividades como ateliê livre, com portas abertas para todos os tipos de manifestações artísticas. O aníver começa às 15h e vai contar com um verdadeiros desfile de atrações locais. A música fica por conta de Victor Bettiol, Botas Amarelas, Sabar Haitiano e Cantores Smog e Mc Lobodja Can, banda Jessica Worms e Amarelo dos Reis. Haverá ainda teatro com Jorge Valmini, exibição dos curtas Armada, Endereço e Salmo 30. O encerramento será com o DJ Fercau e convidados. Na parte externa do coletivo, artistas visuais serão convidados a mostrar sua criatividade ao vivo.

O Entre fica na Rua Visconde de Pelotas, 2.460. Ingressos custam R$ 10.