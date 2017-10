3por4: Coletivo 1Quarto é indicado ao Prêmio Rio WebFest

Indicação 05/10/2017 | 09h44 Atualizada em

E a gurizada do coletivo 1Quarto conseguiu novamente: eles estão na lista de indicados do Rio WebFest, que premia conteúdo audiovisual criado para a internet. Desta vez, os caxienses têm três séries concorrentes em oito categorias diferentes, uma baita conquista! A campeã de indicações do grupo é a websérie Batalha de Bandas (foto), que ainda se mantém inédita por aqui, com estreia prevista para 9 de novembro. É um falso documentário que acompanha a jornada da banda Turbina Eólica em um festival para selecionar uma revelação da cena musical independente. O trabalho abocanhou seis indicações: figurino, melhor elenco de comédia, melhor série de comédia, melhor direção de comédia (Diego Bordignon), melhor ator de comédia (Erick Clepton) e melhor série brasileira.

Outras indicadas do grupo são F#da-se a Ciência (melhor ideia original) e Na Telha (melhor roteiro de comédia). Nesta primeira etapa de seleção, os trabalhos do 1Quarto concorreram com mais de 550 séries inscritas. A premiação ocorre entre 16 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Boa sorte aos caxienses!