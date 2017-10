3por4: Coleção íntima de guardanapos de Fabrício Carpinejar ganha as páginas de um livro pela primeira vez

Poesia 16/10/2017 | 09h02 Atualizada em

A coleção íntima de guardanapos do poeta Fabrício Carpinejar ganha as páginas de um livro pela primeira vez. Liberdade na vida é ter um amor para se prender traz uma compilação de 80 frases impressas tal qual como foram concebidas, que juntas contam uma história, da turbulência dos relacionamentos à busca pela felicidade, com as cores e as palavras. Uma edição toda escrita à mão pelo próprio poeta, multicolorida, que não é apenas um livro, mas é também um presente, com páginas destacáveis, para compartilhar ou fazer com elas o que mais sua criatividade permitir. E, para os fãs do caxiense, há ainda um bônus: quem adquirir o livro em pré-venda, até o dia 20, receberá um poema manuscrito pelo próprio Carpinejar.

