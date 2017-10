3por4: Coleção Erudita, da grife Carla Carlin, tem lançamento oficial nesta sexta, em Caxias

Moda 19/10/2017 | 09h37 Atualizada em

Chegou a hora de conferir de perto as criações mais recentes da grife Carla Carlin. A coleção Erudita já foi mostrada aqui na coluna por conter forte engajamento sustentável – cerca de 40% dos modelos foram desenvolvidos com materiais que estavam em estoque –, mas será lançada oficialmente nesta sexta, na Concept Store da marca (Rua os 18 do Forte, 169). O encontro ocorre das 14h às 20h e, além das novidades da linha verão, haverá delícias produzidas pelo chef Henrique Manoel Neves e música com a violinista Fernanda Módena.

