3por4: Coleção de verão Oásis, da grife Detalhe Básico, exalta a confiança, a vivacidade e a sofisticação da mulher 

As criações que antecipam o verão na grife Detalhe Básico exaltam a confiança, a vivacidade e a sofisticação da mulher. A coleção batizada de Oásis referencia o paraíso que brota da terra traduzido em peças de alfaiataria em tecidos de algodão acetinado e em bases de linho e viscose. A marca propõe um passeio entre o clássico e o contemporâneo por meio de trends como saias midi, blazers, pantacourts, coletes alfaiatados e maxi camisas. Um dos conceitos que surgem na coleção é o safari chic, com estampas que priorizam o frescor das folhagens, os florais e as listras. O ensaio da coleção Oásis foi fotografado por Tuany Areze com coordenação de Gabriela Pessoli e participação da modelo Camila Paludo.

A produção de moda é de Jônatan Cruz, a beleza é de Isabela Abreu e Mauricio Lopes. A marca tem fábrica em Flores da Cunha, mas as peças podem ser encontradas em loja do Centro de Compras Farroupilha (Rua Silveira Martins, 720, Sala 40).