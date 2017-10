3por4: Chef Lucas Corazza é o convidado da Unicesumar Caxias do Sul para dois encontros inéditos nos dias 30 e 31 de outubro

Confeitaria 05/10/2017 | 09h54 Atualizada em

Bam-bam-bam da confeitaria no Brasil, Lucas Corazza é o convidado da Unicesumar Caxias do Sul para dois encontros inéditos por aqui. O chef, professor e jurado exigente do programa Que Seja Doce, do GNT, estará na cidade nos dias 30 e 31 de outubro. O primeiro compromisso será no Intercity Caxias do Sul, às 19h30min. Por lá, Lucas ministra uma aula show com capacidade para 100 espectadores. Ingressos custam R$ 60 ou R$ 50 mais um quilo de alimento. Os interessados podem realizar a inscrição pelo telefone (54) 3537.9009 ou pelo email polo-caxiasdosul@unicesumar.edu.br.

O segundo encontro será na Sal a Gosto Escola de Gastronomia, com um curso mais específico onde o chef promete desvendar suas técnicas da pâtisserie e apresentar receitas da confeitaria brasileira e internacional. A aula ocorrerá das 19h30min às 22h30min, com 20 vagas disponibilizadas ao valor de R$ 290. Informações e inscrições pelo telefone (54) 3419-4831.