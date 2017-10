3por4: Cervejaria Felsen realiza neste sábado a segunda edição do OktoberFelsen

Oktober 13/10/2017 | 09h53 Atualizada em

Aproveitando o mês mais cervejeiro do ano, a Felsen arma a segunda edição do seu OktoberFelsen. O encontro será realizado neste sábado, das 11h à meia-noite, prevendo um dia inteiro com muita música alemã, comidas típicas disponíveis em food truck e, claro, grande variedade em chope e cerveja artesanal. A cervejaria fica na Avenida Ruben Bento Alves, 2.817.

