3por4: Caxienses do Yangos abre nova temporada de série no Music Box Brasil

Projeto que amplifica para todo o Brasil os talentos da música autoral da Serra, o programa 360 estreia segunda temporada nesta quinta-feira. A produção vai ao ar às 23h30min, pelo canal pago Music Box Brazil. Recém indicados ao Grammy Latino pelo álbum Chamamé, a Yangos (foto) foi escolhida para abrir a série de 12 episódios. Além deles, o recorte eclético que ocupa a tela nos próximos programas mostra o som de Grandfúria, Pura Curtição, Rafael Willms, Tatiéli Bueno, Cristian Rigon, Catavento, Southern, JL, Canteriando, André Viegas e Não Alimente os Animais. Os artistas selecionados apresentam quatro músicas gravadas ao vivo e ainda participam de um bate-papo sobre o cenário musical e cultural da cidade.

O programa é produzido pelo músico Leonardo Vivan e possui recursos do Financiarte. Acompanhe as novidades no facebook.com/360cxs.