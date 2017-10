3por4: Carolina Potrich lança coleção "Ao Natural" nesta quarta, em Caxias

Manualidades 18/10/2017 | 09h19 Atualizada em

Tem esse clima bucólico e rural a nova minicoleção assinada pela grife Carolina Potrich: Ao Natural. As peças integram um conceito Raw (Cru) e valorizam a criação inteiramente em tecido. O algodão orgânico é uma das estrelas do trabalho, que apresenta 19 novidades entre blusas, regatas, casacos, saias, calças, vestidos e macacão.

Um gostinho da coleção está no ensaio clicado por Angelo Bonini e estrelado pela modelo Mariana Wolke (com produção de moda de Jônatan Cruz e beleza de Isa Abreu e Gisele Gois). O cenário escolhido foi uma horta orgânica em Eldorado do Sul, reforçando o respeito aos ciclos da natureza como uma das marcas do trabalho de Carol Potrich.

A coleção propõe o encontro das clássicas peças de crochê com um novo fio de algodão orgânico, dos bordados de linha com as cores e transparências da mousseline (tecido translúcido), e das peças mais básicas com os ricos detalhes em crochê, tules leves e bordados singelos.

O lançamento da coleção Ao Natural ocorre hoje, entre 17h e 20h, no Estúdio Jefferson Hoffmann (Rua dos Farrapos, 52), em Caxias. As peças também estarão à venda por lá, ao lado da grife de joias Débora Dvoskin, de Porto Alegre. A trilha fica por conta de um trio de cordas independente que prepara uma apresentação na mesma vibração das batidas dos trabalhos manuais que desfilarão por lá.