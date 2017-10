3por4: Cantora paulista Paula Cavalciuk é uma das atrações da festa Noite Autoral que ocorre na sexta, no Atillio's 86

Música 17/10/2017 | 10h33 Atualizada em

Nome de expressão entre as vozes femininas do cenário nacional, Paula Cavalciuk (Sorocaba/SP) se apresenta em Caxias nesta sexta. Ela é uma das quatro atrações da festa Noite Autoral no Atillio’s 86, que vai reunir ainda as bandas Pássaro Vadio (São Paulo), Jardim Cósmico (Caxias do Sul) e Compostura (Antônio Prado).

Paula mostra em Caxias a turnê do primeiro disco, Morte & Vida. A cantora orquestra um som bem delicinha, mistura de rock, com pitadas de jazz, folk e MPB. O disco foi produzido por Gustavo Ruiz – irmão e produtor de Tulipa Ruiz – e por Bruno Buarque, que assina parcerias com nomes como Karina Buhr e Barbatuques. Dona de composições que misturam introspecção e festa, a cantora alterna português, inglês e espanhol nas letras. O disco está disponível em todas as plataformas digitais e os destaques da coluna vão para o rockão groovado meio Mutantes da canção Jeizebel e para a suavidade flutuante meio Binki Shapiro de Don’t Wanna Let You Down.

Leia Mais:

3por4: Coleção íntima de guardanapos de Fabrício Carpinejar ganha as páginas de um livro pela primeira vez

A turnê de Paula já passou por nove estados e tem rodado por vários festivais, inclusive o último Rock in Rio. Além da doçura da voz, a cantora é conhecida ainda por atuar voluntariamente em projetos como Girls Rock Camp Brasil, Ladies Rock Camp e Viva Meninas, que levam as pautas do feminismo para a música.

A Noite Autoral no Atillio’s 86 começa às 20h30min e os ingressos (à venda só na hora) vão custar R$ 10, até as 21h; e R$ 15, após. Ah, vale lembrar ainda que os paulistas da Pássaro Vadio também tocam neste sábado, no Nômade Coletivo, de Farroupilha.