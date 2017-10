3por4: Brenda Valer lança disco "Piripaque" no dia 21, com show no Teatro São Carlos, em Caxias

Música 03/10/2017 | 10h24

Brenda Valer – ao lado do inseparável ukulele – prepara o terreno para o lançamento de seu primeiro disco com o clipe da música Eu Vou a Pé. O vídeo, assinado por Brenda em parceria com a fotógrafa Franciele Teles, traz uma boa amostra do folk romântico do trabalho. O clipe já está disponível no YouTube da cantora e tem participação de amigos dela como Dayane Mussoi, Fábio Vergani, Jaqueline Santini, João Vitor Perozzo, Laiane Linhares e Otávio Rodrigues.

O disco Piripaque, custeado via Financiarte, será lançado no dia 21, com show no Teatro São Carlos, às 20h. Trata-se do primeiro registro oficial da compositora que chamou atenção nas redes sociais em 2014, com o hit Quase – que contabiliza mais de 60 mil visualizações no YouTube. O trabalho, com produção de Mateus Borges e Fabrício Beck, conta com 11 faixas e mostra um momento mais maduro nas composições de Brenda.

Foto: Arte de Patrícia Heuser / Divulgação

– Se antes eu falava de amor e quase amores, agora falo também sobre problemas cotidianos, como preconceito, inveja, ganância – lista ela.

Ingressos para o show custarão R$ 25, com direito ao CD.