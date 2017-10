Feira 20/10/2017 | 10h22 Atualizada em

Começa neste domingo e vai até quarta mais uma edição do Brechó Chi Cão, no Centro de Convivência da UCS. Além do Brechó de Luxo – que oferece peças especiais no dia de abertura da feira – a boa da vez é uma gama variada de brinquedos, celebrando o mês da criança. A renda é revertida para projetos dedicados aos animais abandonados. O brechó funciona das 8h às 18h, no domingo e na quarta; e das 8h às 20h, na segunda e na terça.