3por4: Biólogo Richard Rasmussen  estará em dois supermercados da Rede Andreazza para receber fãs nesta sexta-feira

Encontro 18/10/2017 | 09h24 Atualizada em

Richard Rasmussen é popularmente conhecido como “aquele cara doido da tevê que vai atrás de qualquer bicho”. Brincadeiras à parte, o irreverente biólogo é uma referência quando o assunto é a natureza selvagem e seus mais diversos habitantes, resultado da trajetória que inclui mais de 10 anos como apresentador de programas voltados à temática. Pois, nesta sexta-feira, Rasmussen será o convidado da marca de rações BawWaw para uma visita a Caxias do Sul. Ele estará em dois supermercados da Rede Andreazza para tirar fotos, distribuir autógrafos e trocar ideias com os fãs. Das 9h às 11h, o apresentador do Sábado Animal (Band) estará na filial Andreazza do bairro Bela Vista (Rua Bortolo Zani, 835). Das 16h30 às 19h, ele ficará no Andreazza Kayser (Av. Bom Pastor, 573). Pinta lá!