Troca 23/10/2017 | 08h38 Atualizada em

Renovar é a palavra de ordem da iniciativa Troca-troca de Livros, promovida pela Biblioteca Sesc de Caxias. A ideia é desentocar obras esquecidas na estante e compartilhá-las com novos leitores. As publicações (precisam estar em bom estado, ok?) podem ser trocadas por outras até esta quinta, das 9h às 19h, lá no Sesc mesmo.