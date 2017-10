3por4: Bazar "Não Me Pertence Mais" ocorre nesta sexta, na Casa do Comendador, em Caxias

Bazar 06/10/2017 | 09h32 Atualizada em

Esse trinca de estilosas aí em cima vai comandar, neste sábado, o Bazar Não Me Pertence Mais. A iniciativa chega à terceira edição para estimular o consumo consciente, com preços justos e mantendo a pegada fashion, é claro. Idealizado pela estilista Gabriela Basso, juntamente com as digital influencers Daniela Conte e Patrícia Zuco – do canal “Dani e Patty Aprontam” –, o bazar vai contar com roupas e acessórios com valores entre R$ 5 e R$ 80. Gabriela Basso vai disponibilizar peças de coleções passadas, enquanto Dani e Patty mostram itens que estavam sobrando em seus respectivos armários.

Leia Mais:

Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela começa neste sábado

25ª edição do Bento em Dança inicia neste sábado, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves

3por4: Caminhada Literária ocorre neste sábado, com saída do Alouca Café, em Caxias

O Bazar Não Me Pertence Mais será realizado na Casa do Comendador (Coronel Flores, 810), em Caxias, das 11h às 17h. A iniciativa integra o 810 Bazar, que leva ao espaço outras 10 opções de grifes.