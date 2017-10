3por4: Banda Velho Guerra apresenta disco de estreia nesta sexta, no Zarabatana Café, em Caxias

Música 13/10/2017 | 10h01 Atualizada em

A banda florense Velho de Guerra mostra nesta sexta, pela primeira vez em Caxias, o repertório de seu potencial disco de estreia. O show gratuito está marcado para as 21h30min, no Zarabatana Café. O álbum com 10 faixas passeia por referências como o grunge, o folk e até mesmo o tradicionalismo gaúcho. Tudo conduzido pelo talento do arranjador, letrista e multi-instrumentista Gildo Naibo, que se apresenta ao lado de Rodrigo Calleari (voz, violão, guitarra, harmônica e banjo), Ricardo Mabilia (voz, violão e viola) e José Guarese (voz, baixo acústico).

Além de estar disponível em todas plataformas de streaming, o disco pode ser adquirido pela bagatela de 10 pilinhas.