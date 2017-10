3por4: Banda Plano 13 lança CD "Longe do Impossível" nesta sexta, em Caxias

Lançamento de CD 06/10/2017 | 09h29 Atualizada em

Nesta sexta à noite, a caxiense Plano 13 coloca na roda seu primeiro CD, Longe do Impossível. Custeado via Financiarte, o trabalho tem 12 faixas que revelam as várias vertentes sonoras que influenciam o som do quarteto. Pop, reggae, hip hop e hardcore fazem parte desse caldeirão que busca referências de Charlie Brown Jr a Legião Urbana.

A gravação ocorreu na Acit, sob a batuta musical do experiente Edu Coelho.

– Foi muito divertido gravar com o Edu, que já trabalhou com muitas bandas e músicos gaúchos. Nossa intenção é apresentar músicas com um arranjo bem trabalhado e letras que façam as pessoas refletirem, buscando sempre levar uma mensagem positiva para os ouvintes – comenta o guitarrista Alan Pavan, que compõe a banda com Rogério Henquer (voz, guitarra e violões), Gabriel Cardoso (baixo) e Ismael Galiotto (bateria).

O álbum estará à venda por R$ 20 no show de lançamento marcado para hoje, às 20h, na Sala de Teatro Prof. Valentim Lazzarotto (que fica no Centro de Cultura Ordovás). A entrada é franca.

Os guris também estão comemorando a escalação para o line-up da Festa Nacional da Música, em Porto Alegre. Eles tocam por lá no dia 14.