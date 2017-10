3por4: Banda Janelas Frente Sul  faz show dia 7 de novembro em Bento Gonçalves

Música 31/10/2017 | 10h34 Atualizada em

O músico Guto Agostini lança olhar sobre a música popular gaúcha no show Janelas Frente Sul, marcado para o dia 7 de novembro, às 20h, no Teatro do Sesc de Bento Gonçalves. Acompanhado de sua banda, o músico propõe um set que reflete sobre a ideologia da música gaúcha, mesclando composições autorais e clássicos do cancioneiro.

Ingressos custam R$ 10.