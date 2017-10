3por4: Banda Cuscobayo estreia clipe da música "Andei Muito" no show deste sábado, no Festival Enxame

Música 31/10/2017 | 10h45 Atualizada em

A banda Cuscobayo está trilhando na rota das novidades. O show marcado para este sábado, durante o Festival Enxame (no Cheiro de Mato Eco Camping), vai marcar a estreia do clipe do novo single dos guris, Andei Muito. A apresentação na terra natal faz parte da turnê que o grupo batizou de Gira Andei Muito. Além de Caxias, a agenda da banda prevê aparições em Santa Maria no dia 10 de novembro, em Santa Cruz do Sul no dia 11, em Antônio Prado no dia 12, em Punta Del Este no dia 17, em Lajeado no dia 25, em Vacaria no dia 9 de dezembro e em Florianópolis no dia 11. Também em dezembro, a banda participa do concorrido line-up do festival Morrostock, em Santa Maria.

Vale lembrar que os “cuscos” trabalham ainda na formatação do segundo disco, com previsão para o segundo trimestre de 2018.