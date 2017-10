3por4: Bailarina brasiliense Mariana Pimentel  se apresenta neste final de semana em Caxias

Dança 26/10/2017 | 09h45 Atualizada em

Uma das atrações da programação do 8º Caxias em Movimento, iniciativa capitaneada pela Unidade Municipal de Dança, é a presença da bailarina brasiliense radicada no Rio Mariana Pimentel. Por aqui, ela mostra dois trabalhos que compartilham questionamentos sobre os clichês do Brasil sob a ótica dos estrangeiros. Neste sábado, às 10h, ela estará no Camelódromo da cidade para mostrar a intervenção Take a Picture With a Brazilian Woman for 0,71 Cents. Criada durante a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, quando foi apresentada no Calçadão de Copacabana, a performance critica a sexualização da mulher brasileira.

No domingo, a bailarina mostra a apresentação We don’t have money, but we are funny, às 19h, na Sala de Teatro Moinho da Estação. O trabalho estreou em Portugal, em 2009, e carrega discurso forte sobre a condição do artista de rua que precisa usar dos mais diversos artifícios para atrair o público. Ao mesmo tempo, a performance evidencia a imagem da mulher brasileira como atração turística.

O Caxias em Movimento abre amanhã, com a instalação coreográfica Reflexo Figurado, às 19h30min, no casarão antigo do Tablado Andaluz. Este ano, a programação traz mais de 20 espetáculos de rua. Veja mais em https://goo.gl/3BFq8c.