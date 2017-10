3por4: Artista visual Guilherme Nerd assina intervenção nas fotos de divulgação da nova coleção da Spektre

Intervenção 26/10/2017 | 09h45 Atualizada em

O artista visual Guilherme Nerd participa do material de divulgação da nova coleção da Spektre, grife italiana de óculos. Ele assina intervenções nas fotos de peças criadas em collab da marca com o beauty artist Rodrigo Costa (queridinho de famosas como Sabrina Sato e Isabeli Fontana). A coleção se chama #lifeiscolorful e está nas principais revistas de moda do país.

Leia Mais:

Tião Carvalho celebra a cultura maranhense em show que ocorre nesta quinta, em Caxias 3por4: Estilista caxiense Rafaela Tomazzoni se inspira em personagem da série "Anne with an E" para nova coleção

3por4: Mundo da música perde Fats Domino