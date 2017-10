3por4: Artista Jaque Pauletti faz sessão de autógrafos do livro "Os Papeluchos Comedores de Cores" nesta quarta, na Feira do Livro de Caxias

Feira do Livro 03/10/2017 | 10h08 Atualizada em

A artista multiplataforma Jaque Pauletti fará sessão de autógrafos especial nesta quarta, às 17h, durante a Feira do Livro de Caxias. Aproveitando o clima lúdico da sua obra Os Papeluchos Comedores de Cores, o encontro terá oficina de costura para crianças com a participação de Niura Ramos. Os pequenos leitores vão poder confeccionar seus próprios papeluchos para levar para casa. O livro de Jaque narra a aparição de monstrinhos que surgem nos desenhos das crianças, devorando todas as suas cores.

A entrada é franca.