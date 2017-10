3por4: Aquarelista Antonio Giacom  é o convidado da quarta edição do projeto Vitrine Conceitoin

Arte 05/10/2017 | 09h37 Atualizada em

O aquarelista Antonio Giacomin é o convidado da quarta edição do projeto Vitrine Conceito, que será lançado nesta quinta a partir das 17h, na Galeria Arte Quadros. Desta vez, a iniciativa é ainda mais especial, pois dá a largada nas comemorações de 44 anos do espaço. A proposta da vez é “Viagens”, temática pela qual as obras de Giacomin passeiam, oferecendo ao espectador um mundo de referências a paisagens e lugares ao redor do mundo. As peças estarão dispostas em ambientes criados pela arquiteta Lisana Maggioni. A entrada é franca e a vitrine ficará exposta nos próximos dias.

