3por4: Amada Cozinha realiza jantar literário nesta terça e quarta, em Caxias

Jantar 09/10/2017 | 09h23 Atualizada em

A Amada Cozinha está integrando a programação da Feira do Livro de Caxias de uma maneira bem deliciosa. Por lá vão rolar jantares literários, com cardápios inspirados em diferentes obras de escritores muito importantes para Caxias: José Clemente Pozenato e Natalia Borges Polesso.

– Mesclamos o cardápio com preferências pessoais e memórias gastronômicas dos autores – explica Maria Beatriz Dal Pont, proprietária do espaço junto com a filha, a chef Carolina Dal Pont Branchi.

Leia Mais:

Agenda: Espetáculo "Splish Splash" ocorre nesta quarta, em Caxias

Agenda: Danças Circulares ocorre nesta segunda, em Caxias

Nesta terça, o jantar vai contar com a presença do autor de O Quatrilho, que também vai ler alguns trechos de sua obra mais conhecida. O cardápio vai contar com pratos como polenta com bacalhau, pancetta assada com molho de jabuticaba e batatas doces assadas, além das sobremesas semifredo de mandolate e fregolá. A patrona da feira é a convidada do jantar de quarta, ao sabor de arroz tudo em grãos com leite de amêndoas, espinafre assado ao forno com tomatinhos, vol au vent de cogumelos frescos e pavlova de frutas da estação.

Ambos jantares literários começam às 20h30min e custam R$ 120. Informações pelo (54) 3021-5059. A Amada Cozinha fica na Os Dezoito do Forte, 920.