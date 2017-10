3por4: Aldeia Sesc ocorre entre os dias 8 e 12 de novembro em Caxias

Sesc 18/10/2017 | 09h18 Atualizada em

Os 50 anos da Tropicália, os 100 anos do Chacrinha e a incrível era dos festivais de música no Brasil comandam a atmosfera da edição 2017 do Aldeia Sesc. Sob o tema Estação MPB, a iniciativa movimenta 35 cidades do país, entre elas, Caxias. A programação será realizada entre 8 e 12 de novembro, com espetáculos de música, teatro, circo e dança, oficinas, palestras, debate, exposições e sessões de cinema. E o melhor: tudo com entrada franca. As atividades ocorrem no Sesc Caxias, em instituições de ensino e na Praça Dante Alighieri. O encerramento está previsto para ocupar a Estação Férrea.

A coluna tentou adiantar alguma atração, mas o Sesc só vai liberar a programação no dia do lançamento do Aldeia, marcado para a próxima segunda.

